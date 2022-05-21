Роберт Уильямс может пропустить 3-й матч с «Хит» из-за боли в колене

Центровой «Бостона» Роберт Уильямс может пропустить третий матч финала Восточной конференции против «Майами» (1-1), который состоится сегодня ночью.
Как сообщил клуб, игрок продолжает испытывать боль в левом колене. Решение о его участии в матче будет принято после бросковой разминки.
Уильямс пропустил из-за этой травмы три заключительные встречи в серии второго раунда против «Милуоки» (4-3).
В нынешнем плей-офф центровой провел семь матчей, набирая в среднем 7,7 очка, 5,3 подбора и 2 блок-шота.
«Майами» свалился под трехочковым натиском «Селтикс». Финал Востока продолжится в Бостоне при равном счете