Роберт Уильямс может пропустить 3-й матч с «Хит» из-за боли в колене

Центровой может пропустить третий матч финала Восточной конференции против «Майами» (1-1), который состоится сегодня ночью.

Как сообщил клуб, игрок продолжает испытывать боль в левом колене. Решение о его участии в матче будет принято после бросковой разминки.

Уильямс пропустил из-за этой травмы три заключительные встречи в серии второго раунда против (4-3).

В нынешнем плей-офф центровой провел семь матчей, набирая в среднем 7,7 очка, 5,3 подбора и 2 блок-шота.

«Майами» свалился под трехочковым натиском «Селтикс». Финал Востока продолжится в Бостоне при равном счете