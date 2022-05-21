Евролига. «Финал четырех». «Реал» сыграет с «Анадолу Эфесом» в решающем матче сезона

Сегодня в Белграде на «Штарк Арене» пройдут решающие матчи «Финала четырех» Евролиги-21/22.
В финальной встрече испанский «Реал» сойдется с действующим победителем турнира турецким «Анадолу Эфесом».
В матче за 3-е место испанская «Барселона» сыграет с греческим «Олимпиакосом».
«Финал четырех»
Белград, Сербия
Финал
- Дата проведения
- 21 мая, 20.00, «Штарк Арена»
Матч за 3-е место
- Дата проведения
- 21 мая, 17.00, «Штарк Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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