Евролига. «Финал четырех». «Реал» сыграет с «Анадолу Эфесом» в решающем матче сезона

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Сегодня в Белграде на «Штарк Арене» пройдут решающие матчи «Финала четырех» Евролиги-21/22.

В финальной встрече испанский «Реал» сойдется с действующим победителем турнира турецким «Анадолу Эфесом».

В матче за 3-е место испанская «Барселона» сыграет с греческим «Олимпиакосом».

Евролига

«Финал четырех»

Белград, Сербия

Финал

Реал Испания  –  Анадолу Эфес Турция
Дата проведения
21 мая, 20.00, «Штарк Арена»
Онлайн матча

Матч за 3-е место

Барселона Испания  –  Олимпиакос Греция
Дата проведения
21 мая, 17.00, «Штарк Арена»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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