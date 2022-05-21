Евролига. «Финал четырех». «Реал» сыграет с «Анадолу Эфесом» в решающем матче сезона

Сегодня в Белграде на «Штарк Арене» пройдут решающие матчи «Финала четырех» Евролиги-21/22.

В финальной встрече испанский сойдется с действующим победителем турнира турецким .

В матче за 3-е место испанская сыграет с греческим .

«Финал четырех»

Белград, Сербия

Финал

Матч за 3-е место

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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