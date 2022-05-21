Велимир Перасович – о 2-м матче с «Локо»: «Если хотим выиграть, нам следует быть жестче»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от второго матча серии за 3-е место Единой лиги ВТБ против -Кубань» (1-0).

«Впереди очередной важный матч. «Локомотив» всегда демонстрирует высокий уровень энергии, к тому же в прошедшей встрече соперник превзошел нас по количеству подборов.

Если мы хотим выиграть в предстоящем матче, нам следует быть жестче. Приглашаю казанских болельщиков поддержать нас на трибунах «Баскет-холла!», – заявил Перасович.

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Полуфиналы Единой лиги — ожидания и реальность