Велимир Перасович: «Хезоня сегодня был в «огне» и переломил ход встречи»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Велимир Перасович Единая лига ВТБ Марио Хезоня Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу над «Локомотивом-Кубань» в первом матче серии за 3-е место Лиги ВТБ (90:75, 1-0), отметив великолепную игру Марио Хезони (36 очков, 12 подборов, 5 передач).

«Сегодняшняя игра очень отличалась от предыдущего матча против «Зенита».

«Локо» быстро атакует, чаще играет один в один. Адаптироваться к этому стилю непросто. Кроме того, в составе соперника отличные скореры. За ошибки в защите Мотли и Барфорд наказали нас и забили нам много легких очков.

Отмечу Марио Хезоню, который был сегодня в «огне» и переломил ход встречи, однако другим игрокам тоже необходимо защищаться жестче», – сказал Перасович.

Полуфиналы Единой лиги — ожидания и реальность

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные