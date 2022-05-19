Велимир Перасович: «Хезоня сегодня был в «огне» и переломил ход встречи»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу над ивом-Кубань» в первом матче серии за 3-е место Лиги ВТБ (90:75, 1-0), отметив великолепную игру Марио Хезони (36 очков, 12 подборов, 5 передач).

«Сегодняшняя игра очень отличалась от предыдущего матча против «Зенита».

«Локо» быстро атакует, чаще играет один в один. Адаптироваться к этому стилю непросто. Кроме того, в составе соперника отличные скореры. За ошибки в защите Мотли и Барфорд наказали нас и забили нам много легких очков.

Отмечу Марио Хезоню, который был сегодня в «огне» и переломил ход встречи, однако другим игрокам тоже необходимо защищаться жестче», – сказал Перасович.

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