Бранко Максимович: «Уровень мастерства Хезони превзошел наши ожидания»

И.о. главного тренера «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович прокомментировал поражения от в первом матче серии за 3-е место Лиги ВТБ (75:90, 0-1).

создал нам проблемы с самых первых минут матча. Безусловно, мы готовились к этому, однако уровень его мастерства превзошел сегодня наши ожидания.

У нас был шанс на победу, но не забили несколько легких мячей, к тому же показали крайне низкий процент реализации трехочковых. Проанализируем ошибки, улучшим концентрацию и защиту.

Кроме того, считаю, матчи этой серии — отличная возможность для наших молодых игроков проявить себя», – сказал Максимович.

Полуфиналы Единой лиги — ожидания и реальность