Димитрис Итудис: «ЦСКА будет развиваться независимо от участия в Евролиге»

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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал заявление президента Евролиги Жорди Бертомеу, что российские клубы не смогут принять участие в следующем сезоне лиги при нынешней политической ситуации.

«ЦСКА очень крупная организация. Здесь работают люди, которые инвестируют в клуб и любят баскетбол. ЦСКА существовал раньше и будет развиваться далее независимо от участия в Евролиге. Понятно, что решение принимаем не мы, но тем не менее я представитель спорта, а не руководитель, нам нужно преодолеть любые трудности и расти.

Были очень интересные игры в «Финале четырех» нынешнего сезона Евролиги. Для нас странно наблюдать за этими матчами на диване. В марте мы вынуждены были строить новую команду, и я благодарен новичкам и тем, кто остался в команде. Они проявили себя настоящими товарищами и профессионалами», – сказал Итудис.

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