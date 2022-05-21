Илона Корстин: «Лидеры «Зенита» не показали своего лучшего баскетбола в 1-м матче с ЦСКА»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин отметила, что лидеры не оправдали ожиданий и не смогли дать бой ЦСКА в первом матче финальной серии плей-офф (59:83, 0-1).

«У «Зенита» не пошла игра с самого начала. Лидеры команды не показали своего лучшего баскетбола, которого от них все ждали.

Насколько ярко и эффективно Микки Джордан, Билли Бэрон и Алекс Пойтресс играли с казанским УНИКСом, что удивительно, как слабо они выглядели сегодня. Возможно, лидеры «Зенита» не смогли восстановить силы после напряженного полуфинала.

У команды в целом был и процент попаданий хуже, много потерь, по всем статистическим показателям петербуржцы были слабее. Но финальная серия только начинается, впервые она пройдет до четырех побед. хорошо начал, но вся борьба еще впереди».

Полуфиналы Единой лиги — ожидания и реальность