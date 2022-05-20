Сергей Елевич: «Шансы ЦСКА в финале Лиги ВТБ выглядят более предпочтительными»

Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич считает фаворитом финальной серии Лиги ВТБ против .

«Прежде всего ожидания от серии связаны с тем, чтобы увидеть интересный баскетбол. Из того, что я видел в полуфинале, хотелось бы отметить последний матч ЦСКА с «Локомотивом». Хорошо армейцы там сыграли, очень убедительно.

Зенит», пусть он и проиграл самый первый матч, действительно очень здорово выглядел в серии с УНИКСом. Тут надо отметить не только мастерство игроков команды, но и видение игры у тренерского штаба. По глубине состава у петербуржцев отличная команда. Они выглядели интереснее УНИКСа, но здесь, конечно, нужно учесть, что весной казанский клуб потерял немало хороших игроков. Если бы состав был тем же, что и раньше, то и игра была бы несколько иная.

Тем не менее ЦСКА команда, у которой очень трудно выиграть серию. Это маститый соперник. К тому же они понимают, что в этом году лига — единственный турнир, который они могут выиграть.

Думаю, так как москвичи первые два матча проводят дома, то шансы их выглядят более предпочтительными. Так, где-то 55 на 45. Хотя «Зенит» мне очень нравится. Прежде всего своей харизмой. Ну, а выиграет этот трофей сильнейший. Борьба будет нешуточная. Здесь не может быть такого, что кто-то победит незаслуженно», — сказал Елевич.

Полуфиналы Единой лиги — ожидания и реальность