Лига ВТБ проведет студию перед 1-м матчем финала ЦСКА – «Зенит» В гостях у Загдая будут Корстин, Мальцев и Пашутин

Перед первым матчем финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между ЦСКА и автор программы «Вид Сверху» Никита Загдай станет ведущим студии.

Гостями студии станут генеральный директор Лиги Илона Корстин, главный тренер «Химок» и чемпион Европы-2007 в составе сборной России Захар Пашутин.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Начало студии в 19:30 на телеканале «Старт», а также на сайте и в сообществе Лиги в Вконтакте.

Полуфиналы Единой лиги — ожидания и реальность

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