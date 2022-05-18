Кевин Причард: «Индиана» рассмотрит 50 сценариев использования 6-го пика на драфте-2022»

Президент «Индианы» по баскетбольным операциям Кевин Причард рассказал о том, как клуб планирует использовать шестой пик на драфте этого года.

«У нас есть свободное место в платежной ведомости и хороший выбор на драфте. Нам больше понравился пятый пик, но шестой – тоже хорошо. За все время работы в лиге у меня не было такого широкого спектра возможностей. И мне это нравится, потому что мы можем рассмотреть каждый сценарий. Их не один и не два. Может быть, 50 разных решений, которые мы рассмотрим, прежде чем начать действовать», – заявил Причард.

«Пэйсерс» могут впервые за 33 года выбрать игрока в Топ-9 драфта, если не обменяют свой шестой пик до церемонии.

Кроме того, клуб рассматривает возможность обмена ключевых игроков Майлза Тернера и Малькольма Брогдона.

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