Мо Бамба, скорее всего, покинет «Орландо» в качестве свободного агента

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По словам инсайдера Джейка Фишера, центровой Мо Бамба (24 года, 213 см), скорее всего, покинет «Орландо», выйдя на рынок свободных агентов по окончании сезона-2021/22.

«Поскольку «Орландо» планирует продолжить перестройку команды с Четом Холмгреном или Джабари Смитом, в лиге ожидают, что Мо Бамба, который этим летом станет ограниченно свободным агентом, скорее всего, покинет клуб», – пишет Фишер.

«Орландо» получил первый пик драфта-2022 в результате лотереи. По информации инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, клуб выберет Чета Холмгрена из Гонзаги или Джабари Смита из Оберна.

Таблица обменов драфтпиками НБА

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