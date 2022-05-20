Мо Бамба, скорее всего, покинет «Орландо» в качестве свободного агента

По словам инсайдера Джейка Фишера, центровой Мо Бамба (24 года, 213 см), скорее всего, покинет «Орландо», выйдя на рынок свободных агентов по окончании сезона-2021/22.
«Поскольку «Орландо» планирует продолжить перестройку команды с Четом Холмгреном или Джабари Смитом, в лиге ожидают, что Мо Бамба, который этим летом станет ограниченно свободным агентом, скорее всего, покинет клуб», – пишет Фишер.
«Орландо» получил первый пик драфта-2022 в результате лотереи. По информации инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, клуб выберет Чета Холмгрена из Гонзаги или Джабари Смита из Оберна.