Мо Бамба, скорее всего, покинет «Орландо» в качестве свободного агента

По словам инсайдера Джейка Фишера, центровой Мо Бамба (24 года, 213 см), скорее всего, покинет , выйдя на рынок свободных агентов по окончании сезона-2021/22.

«Поскольку «Орландо» планирует продолжить перестройку команды с Четом Холмгреном или Джабари Смитом, в лиге ожидают, что , который этим летом станет ограниченно свободным агентом, скорее всего, покинет клуб», – пишет Фишер.

«Орландо» получил первый пик драфта-2022 в результате лотереи. По информации инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, клуб выберет из Гонзаги или Джабари Смита из Оберна.

Таблица обменов драфтпиками НБА