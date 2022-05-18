«Орландо» в последний момент заменил представителя на драфт-лотерее из-за предчувствия Джамала Мозли

Президент по баскетбольным операциям Джефф Уэлтман должен был представлять свою команду на лотерее драфта НБА, которая состоялась во вторник вечером.

Однако утром в день лотереи клуб решил заменить представителя из-за предчувствия, которое было у главного тренера команды Джамала Мозли. Поэтому вечером именно Мозли вышел на сцену чикагского конференц-центра McCormick Place, где проходило мероприятие.

Предчувствие не подвело тренера, поскольку «Орландо» выиграл лотерею в четвертый раз в истории клуба и получил правого первого выбора на июньском драфте.

«Мне не очень везет на лотереях. Забавно. Тренер почувствовал удачу, и мы позволили ему рискнуть, и сегодня он тренер года», – сказал Уэлтман.

Таблица обменов драфтпиками НБА