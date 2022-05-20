«Селтикс» провели лучшую первую половину гостевого матча плей-офф в истории клуба

«Бостон» выиграл первую половину второго матча финала Восточной конференции у «Майами» со счетом 70:45 («+25»). Это самое большое преимущество «Селтикс» после первой половины гостевого матча плей-офф в истории клуба (за исключением матчей в «пузыре»), сообщает ESPN Stats & Info.

«Бостон» в 17-й раз в истории клуба набрал 70+ очков в первой половине матча плей-офф.

«Селтикс» выиграли второй гостевой матч со счетом 127:102 и сравняли счет в серии (1-1).

«Майами» свалился под трехочковым натиском «Селтикс». Финал Востока продолжится в Бостоне при равном счете