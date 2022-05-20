Маркус Смарт: «Все в мире увидели, на что я способен на позиции первого номера»

Разыгрывающий «Селтикс» признался, что ему нравится выступать на позиции первого номера.

Смарт вернулся в строй после травмы стопы и был близок к трипл-даблу во втором матче финала Восточной конференции с «Хит» (127:102, 1-1). На его счету 24 очка (8 из 22 с игры), 9 подборов, 12 передач и 3 перехвата за 40 минут на площадке.

«Горжусь, когда мне доверяют розыгрыш. Я занимался этим на протяжении большей части карьеры. Для этого меня выбирали в бостонскую команду на драфте. Я наконец-то дождался своей очереди.

Рад, что у меня появилась возможность выходить на площадку и делать то, что я умею. Все в нашей организации, во всем мире, увидели, на что я способен на позиции первого номера», – заявил Смарт.

12 передач – личный рекорд Маркуса в плей-офф.

«Майами» свалился под трехочковым натиском «Селтикс». Финал Востока продолжится в Бостоне при равном счете