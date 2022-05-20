Бэм Адебайо: «Селтикс» устроили нам выволочку. Мы не знали, как ответить»

Центровой «Хит» Бэм Адебайо подвел итоги второго матча финала Восточной конференции против «Селтикс» (102:127, 1-1).

В первой четверти «Бостону» удался рывок 17:0. К большому перерыву «Селтикс» вели 70:45.

В четвертой четверти преимущество команды Име Удоки достигало 34 очков при рекорде клуба по разнице в плей-офф «+40».

«Селтикс» вышли и устроили нам выволочку. Мы не знали, как ответить», – заявил Адебайо.

На счету Бэма 6 очков, 9 подборов и 2 передачи.

«Майами» свалился под трехочковым натиском «Селтикс». Финал Востока продолжится в Бостоне при равном счете