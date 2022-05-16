Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Брешия» примет «Динамо Сассари»

В понедельник, 16 мая, в рамках серии 1/4 финала плей-офф итальянской Серии А «Брешия» примет «Динамо Сассари».
Чемпионат Италии
Плей-офф
1/4 финала (до трех побед)
- Дата проведения
- 16 мая, 21.45, «PalaLeonessa»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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