Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Брешия» сыграет с «Динамо Сассари»

Сегодня состоится второй матч серии 1/4 финала плей-офф итальянской Серии А между «Брешией» и «Динамо Сассари» (1-0).
Чемпионат Италии
Плей-офф
1/4 финала (до трех побед)
Второй матч
- Дата проведения
- 18 мая, 21.30, «PalaLeonessa»
«Брешия» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
«Даллас» против «Голден Стэйт» – неожиданная кульминация сезона на Западе
Джимми Батлер разобрал молодежь «Бостона» как школьников. Разница в классе между финалистами Востока сегодня слишком велика