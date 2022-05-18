Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Брешия» сыграет с «Динамо Сассари»

Сегодня состоится второй матч серии 1/4 финала плей-офф итальянской Серии А между «Брешией» и (1-0).

Чемпионат Италии

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

Второй матч

ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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