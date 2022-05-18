Джейсон Тейтум провел 40-й матч в плей-офф с 20+ очками

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум преодолел отметку в 40 матчей плей-офф, в которых набирал 20 и более очков.

Лидер «Селтикс» покорил это достижение в первом матче финала Восточной конференции против (107:118, 0-1), набрав 29 очков (10-21, 2-9), а также совершив 8 подборов, 6 передач и 4 перехвата.

Только пяти игрокам в истории удавалось достигнуть подобного результата в возрасте до 25 лет (Тейтуму – 24). Четверо других – (62 матча), (55), (51), Дуэйн Уэйд (40).

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