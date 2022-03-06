Джон Холланд перейдет из УНИКСа в «Бурсаспор»

Атакующий защитник покинет казанский и подпишет соглашение с турецким , сообщает инсайдер Кристос Харпилис.

В начале февраля Холланд вернулся в УНИКС, который он покинул в августе прошлого года. Соглашение было рассчитано до конца сезона-2021/22.

Холланд выступал за УНИКС в прошлом сезоне. Он помог казанцам выйти в финал Еврокубка, набирая в турнире 10,3 очка, 2,3 подбора и 1,7 передачи за 22,3 минуты, с реализацией трехочковых 43,4%.

Нынешний сезон Джон начинал в Пуэрто-Рико в составе команды «Каридурос де Фахардо», занимающей на сегодняшний день 2-е место в чемпионате в группе А. Средняя статистика игрока составила 12,8 очка, 3,8 подбора, 2,2 передачи и 1,1 перехвата за 26,9 минут на площадке.

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