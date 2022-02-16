Шейн Ларкин: «Не договаривался и не вел переговоры о следующем сезоне ни с одной командой»

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Разыгрывающий «Анадолу Эфеса» Шейн Ларкин опроверг сообщение Mundo Deportivo о договоренности с «Реалом».

Согласно сообщению испанского издания, мадридский клуб договорился с Ларкиным о подписании контракта в межсезонья 2022 года, когда игрок станет свободным агентом.

«Я не знаю, откуда пошли эти слухи, или зачем это было опубликовано, но это абсолютная ложь. Я не договаривался и не вел переговоры о следующем сезоне ни с одной командой. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы успешно завершить этот сезон с «Эфесом», – написал Ларкин в сторис Instagram.

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