Эл Хорфорд покинул ковид-протокол и сыграет во 2-м матче против «Майами»

Центровой «Бостона» покинул протокол по коронавирусу и сможет принять участие во втором матче финальной серии Восточной конференции против (0-1).

Ранее сообщалось, что участие Хорфорда в сегодняшнем матче маловероятно, и «Селтикс» не рассчитывают, что он будет допущен к игре.

Также «Бостон» ожидает возвращение на площадку стартового разыгрывающего , который пропустил первый матч серии (107:118) из-за растяжения связок стопы.

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