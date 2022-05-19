Эл Хорфорд покинул ковид-протокол и сыграет во 2-м матче против «Майами»

Центровой «Бостона» Эл Хорфорд покинул протокол НБА по коронавирусу и сможет принять участие во втором матче финальной серии Восточной конференции против «Майами» (0-1).
Ранее сообщалось, что участие Хорфорда в сегодняшнем матче маловероятно, и «Селтикс» не рассчитывают, что он будет допущен к игре.
Также «Бостон» ожидает возвращение на площадку стартового разыгрывающего Маркуса Смарта, который пропустил первый матч серии (107:118) из-за растяжения связок стопы.
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