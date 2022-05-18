Маркус Смарт пропустит 1-й матч с «Хит» из-за травмы, Эл Хорфорд – из-за попадания в ковид-протокол

Теги травмы Бостон Майами НБА Эл Хорфорд НБА плей-офф Маркус Смарт Баскетбол

Игроки «Бостона» Маркус Смарт и Эл Хорфорд не примут участия в первом матче финала Восточной конференции против «Майами» во вторник.

Как сообщил клуб, Смарт продолжает восстанавливаться после растяжения связок стопы, а Хорфорд был помещен в протокол НБА по здоровью и безопасности (ковид-протокол).

Статистика Смарта в плей-офф-2022 – 15 очков, 6,2 передачи, 3,7 подбора и 1,1 перехвата. Показатели Хорфорда – 13 очков, 9,4 подбора, 3,4 передачи и 1,4 блок-шота.

Что нужно знать о финале Востока, если только сейчас включился в НБА

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