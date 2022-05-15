Дюрэнт – лидер по очкам в 7-х матчах серий плей-офф НБА за всю историю, Дончич – 4-й, Леброн – 6-й

Форварду Кевину Дюрэнту принадлежит рекорд по количеству очков, набранных в седьмом матче серии плей-офф .

Во втором раунде плей-офф-2021 он набрал 48 очков (17-36 с игры, 4-11 трехочковых). Это лучший результат за всю историю лиги.

Из действующих игроков выше всего в данном рейтинге оказались разыгрывающий «Далласа» (4 место, 46 очков в 2021) и форвард (6 место, по 45 очков в 2018 и 2008).

7-й матч серии «Бостон» – «Милуоки» нельзя пропускать. Это уже великая серия, Яннис показывает цифры Шака, Тейтум хочет стать новым Дюрэнтом