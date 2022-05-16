Джей Джей Редик: «На данный момент «Селтикс» являются фаворитами на победу в чемпионате»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик считает, что «Бостон» после победы над «Милуоки» (4-3) является главным претендентом на чемпионство.
«Пока они были лучшей оборонительной командой в этом плей-офф. При том, что им пришлось сражаться с Кевином Дюрэнтом и Яннисом Адетокумбо, возможно, двумя лучшими игроками в мире.
На данный момент они, безусловно, являются фаворитами на победу в чемпионате. Пожалуй, у них самая укомплектованная команда. Они обладают великолепными физическими параметрами и могут легко переключаться в защите», – сказал Редик.
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