Деррик Уайт пропустит 2-й матч против «Майами» в связи с рождением ребенка

«Бостон» объявил, что защитник Деррик Уайт пропустит 2-й матч финальной серии Восточной конференции против «Майами» (0-1) по личным причинам.
Ранее на этой неделе игрок сообщил, что его жена ждет первенца. По неофициальной информации, Уайт вернулся в Бостон, чтобы присутствовать при рождении ребенка.
Уайт вышел в стартовой пятерке «Селтикс» в 1-м матче серии (107:118) в отсутствие травмированного Маркуса Смарта. Защитник набрал 3 очка и сделал 4 передачи за 29 минут на площадке.
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