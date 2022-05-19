Кайл Лаури не вернется во 2-м матче с «Бостоном»

Разыгрывающий Кайл Лаури не примет участия во втором матче финала Восточной конференции против «Бостона» (0-1) в четверг.

Лаури продолжает восстанавливаться после травмы подколенного сухожилия, которую получил в 3-й игре серии против «Атланты» (4-1) и усугубил в 4-й встрече серии против «Сиксерс» (4-2).

Показатели 36-летнего разыгрывающего в плей-офф-2022 составляют 6,2 очка, 5,2 передачи и 3,6 подбора за 28,8 минуты в среднем за матч.

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