Компания Forward может стать экипировщиком футбольных, хоккейных и баскетбольных клубов из России

Компания Forward может стать экипировщиком футбольных, хоккейных и баскетбольных клубов.

Российский бренд спортивной одежды ведет переговоры с клубами из России.

Об этом сообщил генеральный директор компании Виталий Цыганков, отвечая на вопрос о том, обращались ли к ним крупные футбольные, баскетбольные, хоккейные клубы или сборные.

«Могу сказать, что к нам обращаются в большом количестве клубы всех перечисленных вами видов спорта абсолютного разного уровня, но озвучивать их названия нельзя, потому что сейчас ведутся переговоры.

Мы готовы занять место, так как обладаем всеми необходимыми производственными мощностями на территории России», – сказал Цыганков.

Ранее стало известно, что Adidas приостановил сотрудничество с Российским футбольным союзом. Компания Nike уведомила ФК «Спартак» о прекращении спонсорского контракта.