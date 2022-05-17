Сергей Базаревич – новый главный тренер «Самары», клуб сыграет в Лиге ВТБ-22/23

подпишет двухлетний контракт с «Самарой», сообщает «Перехват».

Бывший главный тренер сборной России (2016-2021) ранее возглавлял самарские клубы «Красные крылья» с 2011 по 2014 год и «ЦСК ВВС-Самара» в сезоне-2005/06.

Подписание специалиста является одним из ключевых шагов к подготовке заявки на вступление команды в Единую лигу ВТБ в сезоне-2022/23. Отмечается, что уже получила гарантии региональных властей и одобрение руководства лиги.

Совет Лиги ВТБ, который примет решение относительно будущего команды, пройдет 14 июня. На повышение в классе претендуют также «Уралмаш», «Руна» и МБА.

«Уралмаш» — чемпион Суперлиги. Рядом никого даже близко нет