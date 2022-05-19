Велимир Перасович – о серии за 3-е место: «Важно сохранить настрой и мотивацию»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович рассказал о ключевом факторе серии за 3-е место лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань».

«Конечно, после поражения в полуфинальной серии нам будет непросто выходить на матчи за 3-е место, поскольку мы планировали быть в финале и бороться за титул Единой лиги ВТБ.

Сейчас нам крайне важно сохранить настрой и мотивацию, чтобы добыть бронзовые медали для клуба и завершить сезон на мажорной ноте!»

На снос УСК ЦСКА больно смотреть. Вот последние секунды легендарного дворца