Уиггинс случайно поцарапал лицо Дончичу

Форвард «Уорриорз» во время первого матча серии с «Мэверикс» оставил царапину на лице лидера соперника .

Защищаясь против Дончича в стартовой четверти, Уиггинс прошелся по лицу словенца левой рукой.

На счету Дончича в среду впервые за карьеру в плей-офф (24 матча) больше потерь (7), чем попаданий с игры (6).

Лука Дончич затащил «Даллас» в четверку лучших команд НБА. Сможет ли он обыграть современных титанов из «Голден Стэйт»?

«Голден Стэйт» победно открывает серию с «Далласом»: Карри пылесосил подборы, Дончичу расцарапали лицо

Что нужно знать о финале Запада, если только сейчас включился в НБА