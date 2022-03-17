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    Трэйси Макгрэйди: «Джордан пригрозил завершить карьеру, когда «Буллс» попытались обменять Пиппена на меня»

    Теги Майкл Джордан Чикаго Трэйси Макгрэйди НБА Скотти Пиппен Джерри Краузе Баскетбол

    Легендарный Майкл Джордан пригрозил руководству «Чикаго» завершить карьеру, когда клуб попытался обменять Скотти Пиппена на Трэйси Макгрэйди во время драфта 1997 года. 

    Член Зала славы Трэйси Макгрэйди рассказал об этом в недавнем подкасте «Knuckleheads».

    «В день драфта меня чуть не обменяли на Скотти. Накануне драфта генеральный менеджер «Буллс» Джерри Краузе позвонил моему агенту, разбудил меня в 12 часов ночи и отправил в секретное место для медосмотра.

    Сделка едва не состоялась, но позвонил Майкл Джордан и сказал: «Если вы это сделаете, я завершу карьеру». Он очень быстро остановил сделку», – рассказал Макгрэйди.

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