Трэйси Макгрэйди: «Джордан пригрозил завершить карьеру, когда «Буллс» попытались обменять Пиппена на меня»

Легендарный Майкл Джордан пригрозил руководству завершить карьеру, когда клуб попытался обменять на Трэйси Макгрэйди во время драфта 1997 года.

Член Зала славы Трэйси Макгрэйди рассказал об этом в недавнем подкасте «Knuckleheads».

«В день драфта меня чуть не обменяли на Скотти. Накануне драфта генеральный менеджер «Буллс» позвонил моему агенту, разбудил меня в 12 часов ночи и отправил в секретное место для медосмотра.

Сделка едва не состоялась, но позвонил Майкл Джордан и сказал: «Если вы это сделаете, я завершу карьеру». Он очень быстро остановил сделку», – рассказал Макгрэйди.

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