Скотти Пиппен: «Не стал «Лучшим защитником», потому что голосующие были заняты просмотром игры Джордана»

Член Зала славы, шестикратный чемпион НБА в составе Скотти Пиппен считает, что незаслуженно был обделен вниманием прессы в борьбе за приз «Лучший оборонительный игрок года».

«Вы никогда не выигрывали награду DPOY. Что не так с людьми, которые голосовали?» – спросил журналист.

«Я думаю, они были слишком заняты просмотром игры Майкла», – ответил Пиппен.

Скотти в последние несколько лет известен своим критическим отношением к другому легендарному игроку «Буллс» .

«Я был Леброном до Леброна». Как Скотти Пиппен из самого недооцененного игрока в истории НБА превратился в самого переоцененного