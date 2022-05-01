Скотти Пиппен: «Не стал «Лучшим защитником», потому что голосующие были заняты просмотром игры Джордана»

Член Зала славы, шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго» Скотти Пиппен считает, что незаслуженно был обделен вниманием прессы в борьбе за приз «Лучший оборонительный игрок года».
«Вы никогда не выигрывали награду DPOY. Что не так с людьми, которые голосовали?» – спросил журналист.
«Я думаю, они были слишком заняты просмотром игры Майкла», – ответил Пиппен.
Скотти в последние несколько лет известен своим критическим отношением к другому легендарному игроку «Буллс» Майклу Джордану.
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