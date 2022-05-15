Аарон Карвер покинул «Зенит»

Форвард Аарон Карвер (25 лет, 201 см) покинул «Зенит» по завершении срока контракта, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Американец присоединился к «Зениту» в марте 2022 года, когда команду покинули все иностранные игроки. Сообщалось, что контракт рассчитан до конца сезона.

Карвер сыграл в шести матчах (два – в стартовой пятерке), набирая 2,8 очка, 4,0 подбора, 0,6 передачи в среднем за 14 минут на площадке.

До перехода в «Зенит» американец выступал в Суперлиге за «Новосибирск», набирая 12,7 очка и 13,3 подбора в среднем за матч.

Перасовичу не хватило игроков, лучший Хезоня остался в «регулярке», Лойд – топ! «Зенит» идет в свой первый финал