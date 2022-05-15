Рокас Йокубайтис: «Ясикявичюс много орет на меня не потому, что я литовец»

Теги Жальгирис Шарунас Ясикявичюс Turkish Airlines EuroLeague Барселона Рокас Йокубайтис Баскетбол

Разыгрывающий «Барселоны» Рокас Йокубайтис прокомментировал давление со стороны главного тренера команды Шарунаса Ясикявичюса.

«Может быть, он строг со мной, но не потому, что я литовец. Он пригласил меня на свои тренировки, когда мне было 15 или 16 лет. Он прекрасно меня знает и понимает, как я реагирую на происходящее. Я не говорю, что мне нравится, когда на меня кричат, но иногда это хорошо. Тогда ты понимаешь, что сделал неправильно.

Знаю, что он кричит не просто так. У меня нет с этим проблем. Когда на меня орут, я знаю почему. Мне нравятся его методы. Кому-то такое отношение кажется чересчур строгим, но это всегда помогает мне сосредоточиться», – рассказал Йокубайтис.

Разыгрывающий начинал свою карьеру в «Жальгирисе», когда эту команду возглавлял Ясикявичюс. В 2020-м году Шарунас был назначен главным тренером «Барселоны», а через год в испанский клуб перешел и Йокубайтис.

В нынешнем сезоне 21-летний игрок был признан «Восходящей звездой» Евролиги, а «Барселона» вышла в «Финал четырех» этого турнира.

Шарунас Ясикявичюс – тренер, у которого (пока) не видно потолка. Он может изменить парадигму европейского и постсоветского баскетбола

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