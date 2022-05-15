Рокас Йокубайтис: «Ясикявичюс много орет на меня не потому, что я литовец»

Разыгрывающий «Барселоны» прокомментировал давление со стороны главного тренера команды .

«Может быть, он строг со мной, но не потому, что я литовец. Он пригласил меня на свои тренировки, когда мне было 15 или 16 лет. Он прекрасно меня знает и понимает, как я реагирую на происходящее. Я не говорю, что мне нравится, когда на меня кричат, но иногда это хорошо. Тогда ты понимаешь, что сделал неправильно.

Знаю, что он кричит не просто так. У меня нет с этим проблем. Когда на меня орут, я знаю почему. Мне нравятся его методы. Кому-то такое отношение кажется чересчур строгим, но это всегда помогает мне сосредоточиться», – рассказал Йокубайтис.

Разыгрывающий начинал свою карьеру в , когда эту команду возглавлял Ясикявичюс. В 2020-м году Шарунас был назначен главным тренером «Барселоны», а через год в испанский клуб перешел и Йокубайтис.

В нынешнем сезоне 21-летний игрок был признан «Восходящей звездой» , а вышла в «Финал четырех» этого турнира.

Шарунас Ясикявичюс – тренер, у которого (пока) не видно потолка. Он может изменить парадигму европейского и постсоветского баскетбола