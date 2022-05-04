Шарунас Ясикявичюс: «Андреа Тринкьери разбирается в винах лучше меня, возможно, в баскетболе – тоже»

Главный тренер «Барселоны» остался доволен соперничеством с , который возглавляет «Баварию», в рамках плей-офф Евролиги (3-2).

«Поздравляю Тринкьери. Повезло, что у меня с ним хорошие отношения. Наверняка он разбирается в винах лучше, чем я. Возможно, он знает о баскетболе больше, чем я. Просто в восторге от этого противостояния. Думаю, что это сделало меня лучше как тренера», – сказал Ясикявичюс.

Во вторник обыграла «Баварию» в решающем матче серии со счетом 81-72 и вышел в «Финал четырех» .

Каталонский клуб занял первое место в регулярном чемпионате и является одним из фаворитов турнира.

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