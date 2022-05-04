Данте Экзам может пропустить «Финал четырех» из-за травмы

Атакующий защитник «Барселоны» получил травму в пятом матче серии плей-офф против «Баварии» (81:72, 3-2) и может пропустить «Финал четырех».

Как сообщил главный тренер команды , игрок предположительно столкнулся с разрывом мышцы и пропустит 2-3 недели. Официальное заключение будет получено позже после медицинского обследования.

Экзам досрочно завершил встречу, набрав 2 очка за 9 минут на площадке. Его средняя результативность в нынешнем сезоне Евролиги составляет 6,4 очка, 2,8 подбора и 1,8 передачи.

«Финал четырех» пройдет с 19-го по 21-е мая в столице Сербии Белграде.

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