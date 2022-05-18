Крунослав Симон пропустит «Финал четырех» Евролиги из-за травмы

Атакующий защитник выбыл до конца нынешнего сезона из-за травмы колена.

По словам хорватского игрока, повреждение было получено на последней тренировке перед «Финалом четырех», который пройдет в Белграде с 19 по 21 мая.

В нынешнем розыгрыше показатели Симона составляли в среднем 6,6 очка, 2,7 подбора и 2,6 передачи.

Контракт 36-летнего баскетболиста с «Анадолу Эфесом» истекает этим летом. Ожидается, что Крунослав продолжит карьеру в Хорватии.

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