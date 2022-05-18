Крунослав Симон пропустит «Финал четырех» Евролиги из-за травмы

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Крунослав Симон Баскетбол

Атакующий защитник «Анадолу Эфеса» Крунослав Симон выбыл до конца нынешнего сезона из-за травмы колена.

По словам хорватского игрока, повреждение было получено на последней тренировке перед «Финалом четырех», который пройдет в Белграде с 19 по 21 мая.

В нынешнем розыгрыше Евролиги показатели Симона составляли в среднем 6,6 очка, 2,7 подбора и 2,6 передачи.

Контракт 36-летнего баскетболиста с «Анадолу Эфесом» истекает этим летом. Ожидается, что Крунослав продолжит карьеру в Хорватии.

На снос УСК ЦСКА больно смотреть. Вот последние секунды легендарного дворца

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные