Юрист Александр Добровинский: «Шансы у ЦСКА есть, потому что ни в одном суде не может быть аргумента: «мы не хотим русских»

Юрист Александр Добровинский оценил шансы московского ЦСКА вернуться в Евролигу.

«С точки зрения закона, шансы у ЦСКА есть, потому что ни в одном суде не может быть такого аргумента: «мы не хотим русских». Но для этого суд должен быть беспристрастен. Надо бороться и делать эту борьбу публичной для ЦСКА, потому что спорт все равно должен победить.

На мой взгляд, у ЦСКА есть очень серьезный аргумент — это деньги. Это самое страшное для Запада. Армейцы могут сделать так, чтобы наложить арест на некие счета Евролиги и, таким образом, увеличить рычаг своего давления.

Многое будет зависеть от позиции ЦСКА, встанут ли они против всех?» — сказал Добровинский.

В марте отстранила все российские клубы от участия в нынешнем сезоне из-за ситуации на Украине. Результаты матчей российских команды были аннулированы.

Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что московский клуб разослал официальные письма в другие клубы Евролиги, проинформировав их о том, что не собирается пропускать розыгрыш турнира в следующем сезоне.

На снос УСК ЦСКА больно смотреть. Вот последние секунды легендарного дворца