Юрист – о намерении ЦСКА играть в сезоне Евролиги-2022/23: «У данного дела есть большие шансы дойти до суда»

Спортивный юрист Анна Анцелиович считает, что у московского ЦСКА, который намерен защищать свое право участвовать в сезоне Евролиги-2022/23, есть большие шансы дойти суда.

«Думаю, что у данного дела есть большие шансы дойти до суда, так как обе стороны явно настроены решительно и у ЦСКА действительно есть основания утверждать, что у клуба все-таки особый статус.

Поэтому тут уже будет решение арбитров, насколько лицензия дает ЦСКА право обойти запрет, наложенный на иные российские клубы», — заявила Анцелиович.

Ранее президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что московский клуб разослал официальные письма в другие клубы Евролиги, проинформировав их о том, что не собирается пропускать розыгрыш турнира в следующем сезоне.

По словам пресс-службы Евролиги, решение об участии московского ЦСКА в сезоне-2022/23 будет принято не позднее конца июля.

На снос УСК ЦСКА больно смотреть. Вот последние секунды легендарного дворца