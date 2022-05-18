Никола Миротич – MVP сезона Евролиги-2021/22

Форвард «Барселоны» Никола Миротич официально признан MVP сезона Евролиги-2021/22.
Об этом было объявлено в среду на церемонии вручении наград в Белграде.
Миротич стал главным фактором успеха «Барселоны» в регулярном чемпионате, который каталонская команда завершила на первом месте в таблице. Показатели 31-летнего форварда составили 16,6 очка, 5,1 подбора и 1,2 передачи в среднем за матч.
Это первая награда MVP в карьере Миротича, который проводит третий сезон за «Барсу».
Также он был включен в первую символическую пятерку Евролиги-21/22.
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