Никола Миротич – MVP сезона Евролиги-2021/22

Форвард «Барселоны» официально признан MVP сезона Евролиги-2021/22.

Об этом было объявлено в среду на церемонии вручении наград в Белграде.

Миротич стал главным фактором успеха «Барселоны» в регулярном чемпионате, который каталонская команда завершила на первом месте в таблице. Показатели 31-летнего форварда составили 16,6 очка, 5,1 подбора и 1,2 передачи в среднем за матч.

Это первая награда MVP в карьере Миротича, который проводит третий сезон за «Барсу».

Также он был включен в первую символическую пятерку Евролиги-21/22.

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