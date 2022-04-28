Никола Миротич – MVP третьих матчей 1/4 финала плей-офф Евролиги

Форвард «Барселоны» признан MVP третьих матчей 1/4 финала плей-офф .

Миротич помог «Барсе» одержать победу над «Баварией» в гостевом матче (75:66). Форвард набрал 25 очков (8 из 11 с игры, 7 из 7 с линии), сделал 6 подборов и 3 передачи. Показатель эффективности игрока составил 31 балл.

Миротич стал лучшим в туре по набранным очкам и показателю эффективности, а также установил личный рекорд результативности в матче плей-офф Евролиги.

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