«Барселона» требует изменить систему голосования после того, как Миротича не включили в символическую пятерку АСВ

недовольна тем, что лидер команды не включен в символическую пятерку сезона чемпионата Испании.

Клуб считает, что необходимо пересмотреть и изменить систему голосования. Символическая пятерка в АСВ определяется болельщиками, игроками, тренерами и прессой, каждая из категорий имеет долю 25% при выявлении Топ-5.

В пятерку в этом году вошли MVP сезона, форвард «Бреогана» Джанан Муса, а также Николас Лапровиттола («Барселона»), Чима Монеке («Манреса»), Гиорги Шермадини и Марселиньо Уэртас (оба – «Тенерифе»).

Миротич в нынешнем сезоне АСВ набирает 14,8 очка, 5,2 подбора и 16,7 балла в рейтинге эффективности. Он вошел в первую символическую пятерку Евролиги.

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