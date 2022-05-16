Джонатан Мотли: «Третий матч с ЦСКА – одна из самых крутых игр, в которых мне доводилось принимать участие»

Центровой «Локомотива-Кубань» Джонатан Мотли отметил потрясающую атмосферу в краснодарском «Баскет-Холле» на матчах 1/2 финала Лиги ВТБ против ЦСКА (1-3).

«Мне говорили, что будет много болельщиков в Краснодаре, но я честно, не ожидал такой атмосферы. Не ожидал, что арена будет заполнена полностью. «Баскет-Холл», можно сказать, камерный зал, не огромный, и трибуны близко к площадке. Поэтому, когда болельщики «включились», мы буквально пропитывались их энергией.

Третий матч с ЦСКА – это одна из самых крутых игр, в которых мне доводилось принимать участие на сегодняшний день!

В такой атмосфере промахиваться трудно – мяч сам летит в цель, достаточно его только направить в сторону кольца! Очень хотелось отблагодарить болельщиков за поддержку – и получилось! Но противостояние с ЦСКА – уже перевернутая страница, забыли. Сейчас все мысли об УНИКСе», – сказал Мотли.

В победном третьем матче Мотли набрал 33 очка, реализовав 13 из 15 бросков с игры, и сделал 8 подборов.

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