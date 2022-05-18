Джейлен Браун получил 321 000 долларов за выход в финал конференции

Атакующий защитник получил бонус за выход команды в финал Восточной конференции.

Как сообщает инсайдер ESPN Бобби Маркс, по контракту игроку полагается дополнительная выплата в размере 321 000 долларов.

Также отмечается, что данная сумма может вырасти до 964 000 долларов в случае попадания «Селтикс» в финал НБА-2022.

Зарплата Брауна за нынешний сезон составляет 27,2 миллиона долларов. В плей-офф он набирает в среднем 22,2 очка, 6,5 подбора, 3,8 передачи и 1,5 перехвата.

Что нужно знать о финале Востока, если только сейчас включился в НБА