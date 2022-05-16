Джейлен Браун: «Яннис — лучший игрок в мире»

Атакующий защитник отдал должное лидеру «Милуоки» после победы «Селтикс» над «Бакс» в 7-м матче серии второго раунда плей-офф (109:81, 4-3).

«Яннис — лучший игрок в мире. Можно понять, почему многие так говорят. Он просто безжалостен в своем подходе. Он все время агрессивен, и его просто так не остановить.

В этой серии нам было сложно соответствовать его уровню физической подготовки. Нам нужно было быть дисциплинированными и соответствовать его агрессивности.

«Бакс» набирают по 90-100 очков за матч, и 40 из них в нескольких матчах набирал Яннис. Это невероятно. Яннис — отличный игрок, и он это знает. Он заслуживает уважения», – сказал Браун.

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