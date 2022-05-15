Яннис и Маркус Смарт оказались на паркете после жесткого столкновения

Форвард «Милуоки» и разыгрывающий «Бостона» оказались на паркете в результате жесткого столкновения в седьмом матче серии плей-офф между этими комнадами.

Эпизод произошел в конце первой четверти игры. Яннис устремился в быстрый отрыв, но встретил сопротивление , который нарушил правила на греческом баскетболисте.

В процессе падения лидер «Бакс» жестко столкнулся со Смартом, который также собирался принять участие в эпизоде. В результате оба игрока оказались на паркете.

7-й матч серии «Бостон» – «Милуоки» нельзя пропускать. Это уже великая серия, Яннис показывает цифры Шака, Тейтум хочет стать новым Дюрэнтом