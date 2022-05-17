Легенда сборной Германии Адемола Окуладжа умер в возрасте 46 лет, он боролся с раком

Бывший игрок сборной Германии Адемола Окуладжа ушел из жизни в возрасте 46 лет.

В данный момент причина смерти не установлена, однако сообщается, что баскетболист на протяжении многих лет боролся с раком.

Окуладжа провел 172 матча за сборную Германии с 1995 по 2007 год. Он принимал участие в Евробаскете в 1995, 1997, 1999 и 2001 годах, а также выиграл «бронзу» на Чемпионате мира-2022.

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