Бывшая девушка Рэджона Рондо утверждает, что он угрожал ей пистолетом

Бывшая девушка разыгрывающего «Кливленда» Рэджоно Рондо и мать его детей Эшли Бэчелор на прошлой неделе запросила срочный охранный приказ, требуя защиты для нее, сына и дочери, сообщает TMZ Sports.

36-летняя Бэчелор рассказала, как баскетболист на глазах у детей наставил на нее пистолет и угрожал убить.

По словам девушки, 11 мая Рондо играл в видеоигры с сыном, когда она попросила мальчика разделить белье. Рэджон пришел в ярость и разбил игровую приставку об стену на глазах у ребенка, после чего начал крушить все в доме.

Бэчелор попыталась успокоить Рэджона, но тот в ответ начал угрожать ей убийством. Потом он вышел из дома, а через 15 минут вернулся с пистолетом и потребовал, чтобы она отдала ему сына. По словам Эшли, Рондо, держа пистолет, кричал на сына и спрашивал, почему тот боится отца. Девушка не вмешивалась, потому что боялась, что он ее застрелит.

Позже приехали родители Рэджона, и хотя им тоже не удалось успокоить баскетболиста, он в конце концов уехал.

Бэчелор заявила, что боится за свою безопасность и безопасность детей. Судья удовлетворил просьбу девушки и предоставил защиту ей и детям.

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В обмене Рондо в «Кливленд» – миллион долларов, права на 36-летнего австралийца и «Никс», отчислившие одного игрока, чтобы отчислить другого. Откуда все это?