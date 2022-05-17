«Бакс» реализовали 4 из 33 трехочковых – 2-й худший результат в истории 7-х матчей

«Милуоки» неудачно атаковал с дальней дистанции в седьмом матче серии плей-офф против (81:109, 3-4).

«Бакс» реализовали только 4 из 33 трехочковых бросков (12,1%) в игре. Это второй худший результат в истории седьмых матчей плей-офф НБА при условии совершения не менее 30 дальних попыток.

«Селтикс» превзошли «Милуоки» с разницей 53 по количеству точных трехочковых за всю серию (110-57), что является рекордом НБА.

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