«Бостон» реализовал 22 трехочковых в 7-м матче c «Бакс», это рекорд НБА

Теги Бостон Даллас Клипперс Милуоки НБА НБА плей-офф Грант Уильямс Баскетбол

«Бостон» отметился уникальным статистическим достижением в седьмом матче серии плей-офф против «Милуоки» (109:81, 4-3).

«Селтикс» реализовали 22 трехочковых броска, что является лучшим результатом в истории седьмых матчей за всю историю НБА.

Наибольший вклад в это достижение внес форвард Грант Уильямс, на счету которого 7 из 18 трехочковых. Он также обновил рекорды по количеству попыток и попаданий из-за дуги для одного игрока.

Предыдущий лучший показатель для одной команды принадлежал «Клипперс», которые отметились 20 точными попаданиями из-за дуги в седьмом матче серии плей-офф-2021 против «Далласа».

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